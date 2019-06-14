«Убийцы» потенции: Медики назвали продукты, которые мужчинам стоит исключить из рациона

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Среди них соль, сахар, фастфуд, алкогольные напитки и колбасные изделия.

При возникновении проблем с потенцией мужчины часто сетуют на возраст, экологию и стресс. Однако не всегда эти факторы влияют на мужскую «силу». Чаще всего проблемы возникают из-за образа жизни, который ведёт сильная половина человечества. И речь сейчас не только о вредных привычках и отсутствии спорта. В большинстве случает это связано с неправильным питанием. Недавно медики назвали продукты, которые мужчинам стоит исключить из рациона. Тогда проблемы с потенцией не будет. Продукты, о которых пойдёт речь снижают либидо, замедляют сперматогенез и ухудшают выработку тестостерона. По сути это «убийцы» потенции.

Первое, что следует сделать, это сократить потребление соли и сахара. В сутки мужчинам можно съедать не более 3-4 грамм соли, если её больше, то нарушается выработка тестостерона. С сахаром та же «беда». Его можно съедать не более 50 грамм в сутки и это не только сахар в чистом виде, но и все продукты содержащие его.

Следующие в списке — сладкие газированные напитки. Этот пункт вытекает из предыдущего. Необходимо запомнить сахар зло.

Почётное третье место занимает еда из ресторанов быстрого питания или, проще говоря, фастфуд. Она опасна не только для мужской силы, но и для общего состояния здоровья. Подобные продукты содержат огромное количество канцерогенов. Кроме того, они в них много соли, холестерина и соевых включений. «Быстрая» еда содержит кучу консервантов и трансжиров. Они вызывают мутации генома и здорово снижают потенцию. Так что однозначно в мусор.

Туда же вредные мясные продукты, которые получены путём промышленной переработки. То есть колбасы, соски, балыки и прочее. Они содержат женские гормоны, которые влияют на рост животных при жизни. Кроме этого копчёные продукты содержат жидкость, которая поражает мужские яички. Медики рекомендуют существенно сократить потребление данных продуктов. Одного раза в неделю будет более чем достаточно.

Негативно влияют на половую функцию мужчин и алкогольные напитки. Они способствуют превращению тестостерона в женский гормон эстроген. Это негативно сказывается на уровне потенции. Кроме этого этиловый спирт это страшный яд, который разрушает все системы организма.