Ложечку для силы: Пищевая сода сильно повышает потенцию

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Врачи рассказали о том, как именно сода влияет на половую силу мужчины.

Пищевая сода – это основной продукт, который всегда можно найти на любой кухне. Но мало в какой семье знают о скрытых полезных свойствах данного вещества. Врачи рассказали, что пищевая сода, при грамотном употреблении, сильно повышает потенцию.

Такой эффект объясняется тем, что данный порошок – универсальный очиститель и разрыхлитель, который выводит из организма токсины и помогает справиться со стрессом. Стресс и токсины являются одними из основных причин понижения половой активности, заявляют врачи. Помимо внутреннего очищения, пищевая сода помогает и при кандидозе и других нарушениях микрофлоры, помогая снять зуд и жжение. Двууглекислый натрий также восстанавливает щелочной баланс и микрофлору на слизистой гениталий, заживляет микротрещины и ранки, укрепляет местный иммунитет.

Влияние пищевой соды на организм опосредовано, но этот продукт является хорошим средством для восстановления организма. Но врачи предупреждают, что не для всех пищевая сода станет спасением. Противопоказания присутствуют для аллергиков, людей с язвами желудка, гастритами и пониженной кислотностью. Употребление щелочных растворов для восстановления потенции запрещено с аспирином и другими препаратами, разжижающими кровь.