«Орех всему голова». Назван самый женский витамин

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Молодость, сексуальность, здоровый цвет кожи и нормальный цикл – далеко не все свойства, которыми обладает витамин Е.

Если женщина ограничивает свой рацион жирами – это сразу сказывается как на внешнем виде, так и на организме в целом. В таких ситуациях косметологи солидарны с диетологами в том, что проблему стоит начинать устранять изнутри, а именно с пересмотра своего питания.

Достаточное потребление жиров способствует нормальной выработке половых гормонов и препятствует повышенному выбросу гормона стресса – кортизола.

Начиная с детского возраста девочка должна получать достаточное количество полезных жиров, которые можно найти на прилавках продуктовых магазинов, дабы не довести дело до больницы и аптеки. В подростковом возрасте, с началом менструации и установлении цикла, девочка должна потреблять не менее 2 грамм жиров на один килограмм собственного веса и категорически остерегаться диет, которые способны нарушить детский организм. С устоявшимся женским организмом дела обстоят примерно также: нехватка жиров нарушает цикл.

Но благодаря регулярному поддержанию сбалансированного питания, женских проблем можно избежать. Благодаря разнообразию продуктов, содержащих в себе большое количество полезных жиров, сохранять своё здоровье, молодость и сексуальность можно очень даже вкусно. Главное условие такой терапии – каждодневное потребление.

Как известно, большое количество витамина Е содержится в «жирных» продуктах. Так, например, кешью, макадамия и грецкий орех способных поддерживать тонус кожи и здоровый цвет лица.

Куриные яйца и красная икра способствуют высокому либидо женщины, сохраняя её сексуальность на протяжении многих лет.

Авокадо, красная рыба и сливочное масло позволяют держать цикл женщины в норме и снижать болевые ощущения при менструации.