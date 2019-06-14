По стойке смирно: Кориандр улучшает потенцию - медики

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Кориандр положительно влияет на мужскую сексуальную активность или всё же негативно?

Врачи всего мира продолжают спорить о полезности кориандра для мужской потенции. Проанализировав состав растения, учёные подтвердили, что употребление в пищу определённого количества кинзы действительно оказывает положительное влияние на сексуальную активность мужчин. При этом в то же время, превышение дозировки может вызвать обратный эффект.

Само по себе растение имеет достаточно резкий запах, что приходится по вкусу далеко не многим. Однако растение содержит витамины А, С, РР и микроэлементы Mg, Са, К, Р. Гераниол, линалоол и борнеол представляют собой группу основных активных веществ, содержащихся в кинзе.

Несмотря на подтверждение учёных о влиянии кориандра на потенцию, официальные научные доказательства отсутствуют. Врач из Персии считал, что это растение наоборот успокаивает, притупляя всякую активность, в том числе и сексуальную. Этим самым эректильная функция тоже снижается.

В пользу утверждения о положительном влиянии кинзы выступают китайцы, которые всегда считали, что это растение оказывает возбудительное действие. Так оно повышает половое влечение и пробуждает желание, как по стойке смирно. По сей день эфирное масло, приготовленное из кориандра, используется для ароматерапии при проблемах с потенцией.

Медики всё же стараются придерживаться суждения о том, что всё хорошо, но в меру. Употребление растения в разумных пределах действительно может помочь сохранить мужское здоровье. Кориандр, обладая успокаивающими свойствами, помогает сохранять проводимость нервных тканей, а психологическое здоровье напрямую взаимосвязано с эрекцией.

Помимо успокоения, кинза может похвастаться и своими сосудорасширяющими свойствами, которые способствуют улучшенному кровообращению. Хорошее кровообращение же в свою очередь играет роль в притоке крови к половым органам.