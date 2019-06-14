Учёные: Фастфуд может привести к атрофии мозга

Сегодня, 05:23

Австралийские учёные нашли доказательства тому, что фастфуд приводит к преждевременному старению мозга.

Человеческий мозг до сих пор является плохо исследованной частью организма, однако учёные пытаются раскрыть секреты, таящиеся в лабиринтах этого органа. Специалисты Австралийского национального университета провели анализ более двух сотен исследований.

Они исследовали вопрос о взаимосвязи между здоровьем головного мозга, старением и воздействующими на здоровье человека внешними факторами. Эксперты утверждают, что ими были обнаружены неоспоримые доказательства того, что неправильное питание приводит не только к ожирению, но и к ухудшению когнитивных функций. Это в свою очередь приводит к тому, что со временем начинает атрофироваться мозг и появляется деменция.

Но неправильное питание не единственный губительный фактор, воздействующий на мозг. Отсутствие физической активности вкупе с фастфудом, как постоянный образ жизни, могут привести к неизбежному развитию диабета 2 типа. И уже давно было доказано, что между диабетом и ухудшением работы мозга существует неразрывная связь.

В стандартном наборе при походе в ресторан быстрого питания являются бургер, картофель фри и газировка, а в них содержится около 25 процентов суточной потребности энергии.

Ранее один из российских диетологов заявил о том, что шаурма может стать прекрасной заменой любому быстрому перекусу, в том числе и фастфуду. В рулетиках, продаваемых в уличных киосках содержатся все необходимые для организма элементы. Тем самым это может стать прекрасным решением для экономии денег и времени с пользой для здоровья.