Инсульт от кофе? Врачи выяснили, чем опасен популярный напиток

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Бодрость и продуктивность быстро сменяются на вялость и агрессию – такие последствия хорошо знакомы любителям кофейных зёрен.

И эти последствия являются более безобидными на фоне остальных. Регулярная утренняя «подзарядка» с помощью популярного напитка приводит к острому нарушению кровоснабжения в головном мозге и проблемам с сердцем. После ночного сна доза кофеина особенно опасна, так как это оказывает сильное давление на организм, что влечёт за собой повреждение сосудов. Как следствие, всё это приводит к инсульту.

При остром нарушении кровоснабжения происходит гибель сердечных волокон. Из-за плохой проводимости ткани не получают должного количества кислорода и питательных веществ. Постепенно, сужение сосудов доходит до того, что кровь останавливает свою циркуляцию. Такие процессы ведут к прямой гибели тканей.

Проблемы с давлением, боли и спазм в сердце – именно на эти опасные симптомы должен обратить внимание каждый кофеман.

Также врачи выяснили, популярное быстрорастворимое и капсульное кофе считается совершенно не опасным для организма за счёт того, что в нем отсутствует львиная доля кофеина, примерно 60–80 мг, чего не скажешь о натуральных зёрнах, где содержание превышает 145 мг.

Но не стоит забывать и о том, что кратковременную бодрость и заряд сил можно получить лишь от молотых зёрен свежезаваренного кофе.