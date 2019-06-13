Недостаток витамина К приводит к инвалидности – Учёные

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Также эксперты выяснили, что его дефицит приводит к проблемам с дёснами, тяжёлым месячным у женщин и другим опасным последствиям.

Недостаток витаминов в организме ведёт к необратимым последствиям. Каждый из них играет важную роль в работе того или иного органа. Так, например, недостаток витамина К приводит к проблемам с дёснами, появлению синяков и кровоподтёков, тяжёлым менструальным кровотечениям и нарушению свёртывания крови. Недавно учёные смогли выяснить, что дефицит этого витамина приводит к инвалидности в пожилом возрасте.

Исследование провели в Университете Тафтса в США. Дефицит витамина К связали с началом хронических заболеваний, который в будущем приведут к инвалидности. Пожилые люди, у которых циркуляция витамина была на низком уровне, в 1,5 раза более склонны к развитию ограничения подвижности и в 2 раза более склонны к развитию инвалидности. В исследовании приняли участие около 650 мужчин и 690 женщин.

Витамин К незаменим в процессе формирования костной ткани и помогает синтезировать белок и образовываться кальцию. Если его в организме не хватает, то это может привести к остеопорозу и другим заболеваниям. Восполнить запасы витамина помогут листовые зелёные овощи, зерновые крупы, шиповник, соя, зелёный горошек, спаржа, чечевица и зелёный чай.