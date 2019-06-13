Игра со смертью. Врачи назвали опасные последствия синяков на теле

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Большое количество гематом и их необъяснимое возникновение в летний период времени особенно актуально как для детей, так и для взрослых.

При ушибах о тупой предмет, повреждаются маленькие капилляры, представляющее собой небольшое кровоизлияние. От силы удара зависит размер гематомы. Но несмотря на то, что организм человека запрограммирован на регенерацию, некоторые из синяков не рассасываются и влекут за собой опасные последствия.

Ушибы головы являются самыми опасными из-за риска повреждения и сдавливания мозга. Порой, одним сотрясением дело не обходится, и оно влечёт за собой опасные последствия в виде хронической мигрени, эпилептических припадков, расстройства личности, слабоумием и смерти.

Помимо головы необходимо беречь и другие жизненно важные органы. У мужчин – это половые органы, а именно яички, а у женщин — грудь. Гематомы на этих участках наиболее подвержены перерастанию в злокачественные опухоли.

При сильных ударах любой части тела могут повредиться крупные сосуды, влекущие за собой большие кровоподтёки, закупоривающие артерию тромбами.

Тяжелейшими ушибами считаются удары, задевающие внутренние органы человека: сердце, печень, селезёнка или почки. Удар сопровождается сильнейшей болью и отёком тканей. Вовремя не оказанная врачебная помощь может стоить человеку жизни.

Также существует «необъяснимое» возникновение гематом, котрое, в свою очередь, очень просто объясняется. В этом случае идёт речь об ухудшении качества и уменьшении количества тромбоцитов в крови, которые призваны отвечать за остановку кровотечения. Уменьшение тромбоцитов говорит о наличии развития онкологического заболевания – рака крови.