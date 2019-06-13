Учёные доказали влияние сидячей работы на либидо у мужчин

Сегодня, 12:30

Об этом говорится в исследовании сексологов из Массачусетского технологического института (МТИ).

Авторы эксперимента доказали, что существует ряд факторов, снижающих либидо у мужчин, но сидячая работа стала новым направлением, которое было изучено экспертами МТИ. Джозеф Маккейн и Питер Грин в 2018 году начали изучать развитие либидо у мужчин и женщин. В результате экспертам удалось определить 5 факторов, которые снижают влечение к женщинам. Среди них усталость на работе, недосыпание, неправильное питание, постоянные стрессы и отсутствие физической активности. Удивлением для учёных стало то, что сидячая работа тоже влияет на либидо. Для того чтобы убедиться в этом, авторы исследования пригласили 56 респондентов, которые на протяжении полугода принимали участие в эксперименте. До этого каждый из участников занимал должность, требующую физический труд и активность руками, либидо было высоким. Но после перехода на работу в офис всё поменялось.

В рамках эксперимента каждому было выплачено $10000 за полгода за то, что они сменили работу. Такую огромную сумму эксперты МТИ потратили не зря. Оказалось, что у 98% респондентов наблюдалось снижение активности и влечения к женщинам. Рутинная деятельность только мешала развитию мужчин. По данным эксперимента, раньше у мужчин секс был 3-4 раза в неделю, но после перехода на сидячую работу, количество половых актов не превышало одного в неделю. Маккейн и Грин заявили, что снижение либидо при сидячей работе проявлялось лишь у тех, кто сменил свой вид деятельности, но болезнь будет прогрессировать, потому что с каждым годом число работников в офисах растёт на 2,2-5,6% во всём мире.