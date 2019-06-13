Как огурчик! Петрушка улучшает потенцию после 40 лет

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Природный афродизиак, стимулирующий мужское желание – именно такими свойствами обладает привычная нам зелень.

Статистика гласит о том, что современные мужчины на 70% подвержены ранней потенции. Чаще всего проблемы в половой жизни возникают уже после 40 лет.

На основе этих проблем, специалисты настоятельно рекомендуют сильной половине человечества включать в свой каждодневный рацион как можно больше продуктов, содержащих стимулирующие свойства потенции. Одним из известных природных афродизиакв считается петрушка.

За счёт большого содержания витаминов группы А, В, С, Е, а также магния и фолиевой кислоты, петрушка способно благоприятно влиять на работу половой системы мужчины.

Распространёнными проблемами является ослабление эрекции, непродолжительность полового акта, отсутствие либидо, ухудшение качества спермы и малое количество её выделения, а также снижение уровня тестостерона. При наступлении этих проблем в среднем возрасте говорят о том, что необходимо срочно пересмотреть своё питание. Ведь именно при недостатке необходимых витамин, мужская половая сила начинает угасать. Особенно ощутимо это после 40 лет.

Восполнить запас микроэлементов и поставить всё «как огурчик» поможет домашняя петрушка, являющаяся хранилищем витаминов.

Сок петрушки является природой виагрой, способный, за считанное время, поднять потенцию на прежний уровень. Но для получения нужного эффекта необходима регулярность и каждодневное применение не менее 100 грамм в сутки.