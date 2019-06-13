«Отпечаток на лице». Учёные выяснили, как глютен влияют на женскую кожу

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Существует 4 продукта, негативное последствие которых моментально сказывается на состоянии кожи лица.

К продуктам, оставляющим «отпечатки» на лице, относятся глютен, сахар, молочная продукция и алкоголь.

Многие женщины на протяжении долгих лет всеми силами пытаются бороться с отёками под глазами, сыпью, пигментацией и угрями, тратя на это большое количество денег и сил. Но сила патчей, кремов и пенок для умывания приравниваются к нулю, так как проблема таится совершенно в другом.

Пересмотр рациона питания и исключение определённых продуктов – вот что действительно поможет избавить кожу от проблем.

Симптомами чрезмерного употребления мучных изделий, содержащих большое количество глютена, являются воспаления в области подбородка и появление пигментации. За сокращение потребления злаковых продуктов кожа скажет вам только «спасибо».

Торты, шоколад, сгущёнка – всё это чистый сахар, который также отражается на коже лица в виде ранних морщин и угрей, которые, чаще всего, начинают распространяться на грудь и плечи. Избавление от этих проблем возможно лишь при отказе от продуктов, имеющих в своём составе большое количество сахара.

Молоко, творог, сыры пагубно влияют на кожу вокруг глаз. Мешки и тёмные круги под глазами женщины говорят о том, что в её рационе перебор молочных продуктов. Для избавления от этих последствий, врачи советуют воздержаться от потребления кисломолочной продукции на три недели.

Пагубное влияние алкоголя на кожу известно многим. Вечные отёки, покраснения глазных яблок, а также обезвоживание кожи – и это только мала часть того, на что способно разрушительное действие этих напитков. Для приведения кожи в нормальное состояние, врачи настоятельно рекомендуют отказаться от употребления спиртного на четыре недели.