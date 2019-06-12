Упадок зрения и тёмные пятна перед глазами — Назван главный признак недостатка витамина Е

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Со временем его дефицит может привести к полной потере зрения из-за ослабления рецепторов в сетчатке глаза.

Проблемы со зрением очень распространённы в России. Часто люди связывают упадок зрения с работой на компьютере и постоянном «зависании» в гаджетах. Отчасти это правда, но есть ещё одна очень важная причина. Недавно медиками был назван главный признак недостатка витамина Е. Им оказалось именно плохое зрение и тёмные пятна перед глазами. Дефицит витамина ослабляет рецепторы в сетчатке глаза и может со временем привести к полной потере зрения.

Учёные также смогли доказать важную роль этого витамина для зрения. Он помогает предотвратить катаракту. Чтобы доказать это, специалисты провели масштабное исследование, в котором приняли участие более 5000 человек. В результате стало ясно, что включив в рацион витамин Е человек на 25% может снизить риск развития этого заболевания.

Зрение это один из наиболее важных процессов в организме. Его ухудшение влечёт за собой отказ от нормального образа жизни. Человек, который потерял зрение, практически не может существовать самостоятельно, без помощи родных. Предотвратить заболевания всегда проще, чем лечить их. Поэтому медики рекомендуют добавить в рацион продукты, в которых содержится большое количество витамина Е, прежде чем покупать очки и линзы, которые окончательно посадят ваше зрение.

Витамин Е содержится в растительных маслах, орехах, яйцах, печени, бобовых, бананах и молочных продуктах. Медики рекомендуют при ухудшении зрения обратиться к специалистам и сдать анализы. Важно помнить, что заболевания на ранних стадиях в большинстве случаев поддаются лечению.