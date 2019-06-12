Распространённый симптом дефицита витамина В9: Назван неожиданный признак во рту

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Из-за этого может развиться малокровие и заболевания органов пищеварения.

Врачи рекомендуют обращаться за помощью в больницу, если возникает неожиданные признак во рту. Речь идет о воспалении десен и языка, который становится бледным, покрываясь белым налётом. Это распространённый симптом дефицита витамина В9. Его еще называют фолиевой кислотой.

Помимо признака во рту существует ряд дополнительных особенностей дефицита данного вещества в организме. Его нехватка вызывает сильную усталость при отсутствии больших физических нагрузок, недостаток энергии, слабость, головную боль, бледность кожи и учащенное сердцебиение. Перечисленные симптом могут свидетельствовать о нехватке фолиевой кислоты в организме. Данный водорастворимый витамин очень важен, поскольку благоприятствует нормальной работе кровеносной и иммунной систем.

Бледность десен часто указывает на недостаток витамина В9 и начальную стадию анемии. Добавки с фолиевой кислотой помогают бороться с малокровием, возникающим из-за нехватки эритроцитов. Благодаря витамину В9 череп, спинной и головной мозга ребенка развивается правильно. Фолиевую кислоту можно комбинировать с сульфатом железа для лечения анемии. Количество добавок с витамином В9 должен определяет врач в зависимости от степени запущенности заболевания.