Вечная молодость: Названы продукты, останавливающие старение кожи

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Для того чтобы уменьшить вредное влияние загрязнения, жары и стресса, из-за которых кожа быстро стареет, необходимо включить в рацион 8 продуктов.

Именно состояние кожи является важным индикатором строения. Поддерживать её в хорошем состоянии при помощи косметических средств с возрастом становится всё труднее. На помощь придёт диета, разработанная индийскими медиками. Специалистами названы продукты, останавливающие старение кожного покрова.

Зелёный чай. Этот напиток содержит полифенолы, которые защищают коллаген от разрушительного влияния солнечных лучей. Именно этот белок делает кожу упругой и эластичной, что является первым признаком молодости.

Чёрный шоколад. Флаванолы этого кондитерского изделия увеличивают толщину кожного покрова. Это помогает коже стать более гладкой и увлажнённой.

Вечная молодость реальна, если заменить все растительные масла на оливковое. Оно добавляет коже блеска. Бледная или просто тусклая кожа прибавляет своему хозяину лишние годы. Кроме того, оливковое масло является ценным источником мононенасыщенных жиров, способствующих эластичности.

Чтобы избавиться от морщин, необходимо употреблять продукты с высоким содержанием ликопина. Чемпионами по его содержанию считаются помидоры. Если приготовить салат из томатов, заправленный оливковым маслом, можно получить усиленный эффект.

В борьбе с палящим солнцем следует обратиться за помощью к гранату и авокадо. В летние месяцы они будут незаменимыми помощниками в борьбе с преждевременным старением кожи.

Многие овощи так же следует включить в ежедневный рацион. Сладкий перец, морковь, брокколи, листья салата и прочая зелень насыщают организм необходимым коллагеном и останавливают воспалительные процессы.

Замыкают список необходимых для молодости кожи продуктов корица и имбирь. Корица отвечает за упругость и эластичность, а имбирь, благодаря гингеролу, помогает избавиться от пигментных пятен. Употребление всех перечисленных продуктов даст визуальные результаты уже через месяц. Важно помнить, что кожа является одним из самых повреждаемых органов. За ней нужен не только внешний, но и внутренний уход.