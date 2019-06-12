Как попка младенца. Помидоры способны победить целлюлит

Сегодня, 10:01

Ненавистной «апельсиновой корке», преследующей каждую вторую женщину, объявлена война.

Борьбу с целлюлитом берут на себя домашние томаты. Благодаря большому содержанию пигмента, способствующего защите истребления коллагена из кожи, он отлично борется с лишними жировыми отложениями и выводит токсины. Всё это обеспечивает не только устранение целлюлита, но и блокирует появление новых образований в виде жировых клеток.

В своём составе помидоры содержат большое количество клетчатки, магния, цинка, а также витаминов группы В и Е. Женщинам, склонным к целлюлиту, врачи рекомендуют добавлять в свой каждодневный рацион не менее 500 грамм свежих помидор.

Но возникновение жировых отложений, именуемых как целлюлит, необходимо искать, в первую очередь, в себе. Основной причиной его появления является неправильное питание, вредные привычки, малоактивный образ жизни и полное отсутствие спорта. Гормональные нарушения и генетика также влияют на качество тела.

Для того что бы война, объявленная «апельсиновой корке», была действительно эффективна, необходимо чётко проанализировать своё пищевое поведение, дневную активность и подверженность к вредным привычкам. Если вы нашли погрешности в этих моментах, то стоит обратить на это внимание и начать меняться.

Первое, что необходимо сделать – это пересмотреть свой рацион, максимально очистив его от шоколада, сдобных булочек, газировок и фаст-фуда. Сделав упор на клетчатку в виде овощей и домашних помидоров. К тому же, натуральный томатный сок и щепотка соли отлично утоляют летнюю жажду.

В комбинации сбалансированного питания и увеличения дневной активность за короткие сроки вполне реально победить целлюлит, при этом получив гладкую «попку малденца».