Неожиданно! Названы новые причины развития диабета

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В результате исследования стало ясно, что причиной является недостаток витаминов группы B.

В Американском сообществе питания рассказали о развитии такого опасного недуга, как сахарный диабет 2 типа. Специалисты сделали выводы в результате трёх масштабных исследований. Ими были названы новые причины развития диабета.

Учёные выяснили, что если человек практически не употребляет в пищу овощи, фрукты, молочку и мясо, это значительно повышает риск развития болезни. Снизить риск более чем на 55% поможет переход на сбалансированное питание с включением в рацион всех вышеперечисленных продуктов.

Неожиданно, но развитие болезни может спровоцировать избыток витамина В12 и употребление продуктов с высоким содержанием этого витамина. Его много в печени и мясе кролика.

Потребление витаминов В2 и В6, наоборот следует увеличить. Они необходимы для профилактики развития заболевания. Витамин в большом количестве содержится в чёрном хлебе, орехах, овсянке, гречке и шпинате.

Кроме этого, по мнению экспертов имеет значение и то, когда человек принимает пищу. Если сказать точнее в каком порядке. Медики говорят, что сначала лучше есть овощи, а потом переходить к гарниру, мясу или рыбе. Те люди, которые питаются подобным образом, имеют более низкий уровень сахара в крови.