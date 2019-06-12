Хоть стой, хоть падай. Витамины группы В повышают потенцию

Сегодня, 03:15

Качество сексуальной жизни напрямую зависит от состояния здоровья мужчины.

Благодаря тщательному исследованию учёных было доказано, что витамины группы В положительно влияют на потенцию. Главным их преимуществом в мужском организме является то, что они способны подавлять стресс, который, в свою очередь, является прямым инициатором нарушения сексуальной жизни мужчины.

Стресс снижает эрекцию и уменьшает количество семенной жидкости. Замедляет работу сперматозоидов, делая их неактивными, что ведёт за собой развитие бесплодия. Также стресс ухудшает сигнал мозга к половому члену, тем самым сокращая длительность полового акта. При высоком стрессе мужчина испытывает значительное снижение либидо. К тому же нехватка витаминов влечёт за собой развитие простатита и дальнейшее развитие онкологии.

Чтобы не допустить этих последствий и обеспечить нормальное функционирование половой системы, врачи настоятельно рекомендуют добавить в свой каждодневный рацион тех продуктов, в которых содержится большое количество витаминов группы В.

Их можно найти в свинине, говяжьей печени, морской и речной рыбе, морепродуктах, куриных яйцах, горьком шоколаде, миндале, арахисе, кешью, а также в грецких и кедровых орехах. Не стоит и забывать о клетчатке: витамин В можно найти в петрушке, укропе, листьях салата и хрене, а также в желтых помидорах.

Благодаря широкому спектру продуктов, содержащего поистине «мужской» витамин, профилактику проблем потенции можно проводить каждый день за вкусным ужином, совмещая приятное с полезным.