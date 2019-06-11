Ожирение от телевизора: Медики назвали свет причиной лишнего веса у женщин

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Искусственный свет нарушает биологические часы организма, из-за чего появляются избыточные килограммы.

Американский профессор Йонг-Мун Марк Парк из Йельского университета наук об окружающей среде сообщил, что наличие искусственного освещения перед ночным сном связано с дополнительным набором лишнего веса у женщин. Свет от телевизора и смартфона ухудшает работу гормона сна, из-за чего нарушается целостность цикла сна и бодрствования. Медики назвали эти факторы причиной появления избыточного веса.

Специалисты пришли к таким выводам после 10 лет исследований. Эксперты изучили медицинскую историю 43 тысяч женщин в возрасте от 35 до 74 лет. По словам медиков, испытуемые не работали посменно и не имели проблем с сердечно-сосудистой системой.

Медики выяснили, что небольшой источник света ночью не влияет на организм. Однако женщины, которые регулярно засыпали с включённым телевизором, за 5 лет набрали 5 лишних килограммов. Вероятность ожирения при таких условиях составляет 33%.

Исследователи отметили, что человеческий организм генетически запрограммирован для адаптации к дневному свету и ночной тьме. Искусственные световые источники нарушают биологические процессы, из-за чего риск ожирения повышается. Медики считают, что для здорового сна в спальне не должно быть включенных приборов.

Профессор Дэвид Кац полагает, что женщины используют дополнительные искусственные источники освещения из-за чувства социальной незащищенности. По мнения эксперта, ночники успокаивают перед сном.