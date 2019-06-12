Смешать воду с мёдом: Назван напиток для максимально эффективного похудения

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Сбросить вес к пляжному сезону не так сложно, как думают многие. Достаточно выбрать хорошие продукты.

Избавиться от лишних килограммов помогут не только физические упражнения, но и правильное питание. Экспертами назван напиток для максимально эффективного похудения, сделать который очень просто. Диетологи рекомендуют смешать воду с мёдом в стакане и употреблять дважды в день. В этом случае масса тела снизится без особых усилий. Яблочный уксус помогает сбросить вес. Учёные проводили исследования на крысах, дабы проверить эффективность данного напитка. Эксперимент показал, что принимавшие яблочный уксус грызуны быстро теряли массу. Этот напиток ускоряет обмен веществ и снижает аппетит.

После исследований с участием крыс к эксперименту привлекли 175 человек с ожирением. Их попросили принимать две-три чайные ложки напитка ежедневно в течение трех месяцев. Все участники исследования похудели минимум на полтора килограмма. При этом их физическая активность и рацион оставались прежними. Единственные изменения, которые произошли в их жизни — это употребление яблочного уксуса с водой и мёдом. В напиток можно добавлять лимон для улучшения вкуса.

В комплексе с физическими нагрузками и преимущественно растительной пищей человек худеет значительно быстрее. Хорошие упражнение для сгонки жира — бег, езда на велосипеде, плавание, подвижные спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол.