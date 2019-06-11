Виагра из какао: Плитка шоколада в день повысит либидо супругов на 58%

Сегодня, 12:04

Гармоничная интимная жизнь поможет наладить отношения в семье, улучшить качество брака и избежать конфликтов.

О проблемах интимного характера не принято говорить вслух. Однако согласно статистике с ними сталкивается чуть ли не каждый второй. Такие проблемы становятся причинами постоянных ссор в семье и даже разводов.

С годами влечение к противоположному полу существенно снижается. Тело и мозг постепенно меняются по мере взросления. Например, у женщин с годами изменяется организм, поэтому интимная близость может доставлять дискомфорт, соответственно снижая желание. Другие причины упадка либидо — это проблемы со здоровьем, стресс, бессонница.

Недавно сексологи рассказали, как избежать подобных проблем, наладить интимную жизнь и вернуть былое желание. В этом поможет всего один продукт питания. Оказывается, плитка чёрного шоколада в день повысит либидо и влечение супругов на 58%. Шоколад может поднимать настроение, заряжает бодростью, стимулирует выработку гормона удовольствия (серотонина).

Медики провели исследование и выяснили, что «виагра из какао» вводит человека в лёгкую эйфорию, состояние влюблённости и значительно повышает сексуальное желание. Это происходит из-за того, что какао содержит фенилэтиламин. Это химическое вещество, которое вырабатывается в мозге, когда человек испытывает влюблённость или симпатию. Всё дело в какао. В чёрном шоколаде количество его содержание составляет 58%-60%. Именно на сколько повысится либидо, если употреблять 100 грамм лакомства в день, что равняется одной плитке.

Кроме шоколада разбудить желание помогут: клубника, авокадо, мёд, финики, орехи, яйца, чеснок, оливковое масло и морепродукты.

Медики рекомендуют россиянам не молчать о вышесказанных проблемах в семье, и при их возникновении обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Также отлично помогжет употребление перечисленных продуктов и здоровый образ в жизни, ведь либидо важно для здоровых и счастливых отношений.