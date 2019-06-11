Блокирует витамин D: Солнцезащитный крем ускоряет старение

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Защитное средство на 99% сокращает выработку витамина D.

Витамин D жизненно необходим для человека: он является главным источником кальция для организма. Специалисты из Университета Туро в Калифорнии доказали, что дефицит этого вещества способствует развитию серьёзных заболеваний и даже ускоряет старение. Нехватка витамина может привести к деформации костей, склерозу, проблемам с памятью.

По словам медиков, солнечные лучи насыщают тело D-веществом. Однако известно, что ультрафиолетовое излучение крайне опасно для человека. Практически каждый второй отдыхающий использует солнцезащитный крем для защиты от солнца. Но так ли безопасно это средство?

Профессор Ким Пфотенхауэр из Калифорнии рассказал, что использование солнцезащитного крема блокирует поглощение витамина D. По данным учёных, этот продукт является причиной более миллиона случаев нехватки активного вещества.

Медики провели масштабное исследования по выявлению дефицита витамина по всему миру. Группа учёных пришла к выводу, что использование крема с SPF 15 и выше на 99% сокращает выработку витамина D.

По словам специалистов, полностью отказаться от солнцезащитного крема не стоит, ведь данное средство является лучшей защитой от ожогов и рака кожи. Медики советуют дважды в неделю по несколько часов воздержаться от применения этого продукта: такие процедуры повысят уровень витамина D в организме.

Специалисты рекомендуют разнообразить свой рацион продуктами, которые являются источниками этого полезного вещества: жирная рыба (лосось и скумбрия), рыбий жир, молочные продукты, яйца.