Вялые паруса.. Сельдерей способствует повышению потенции

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Врачи советуют обратить внимание на уровень тестостерона в организме, после чего определять лучшую диету для возвращения «мужской силы».

Медики назвали перечень продуктов, которые способствуют повышению потенции. Среди уже известных средств, таких как чеснок, лук, Омега-3, присутствует также и сельдерей. Врачи настаивают, что этот продукт способствует повышению потенции. Сельдерей стоит употреблять каждый день, желательно с каждым приемом пищи. Если учитывать и дополнительные условия, как например, массаж и регулярные физические упражнения, «мужская сила» вернется быстрее.

Однако не стоит забывать, что причина снижения потенции может также крыться и в психологических проблемах. Перед тем, как начинать медикаментозное лечение и лечение народными средствами, стоит обратиться к психотерапевту. Возможно причина того, что у мужчины вместо эрекции «вялые паруса», кроется в голове.