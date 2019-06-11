Незащищенный секс усиливает боли в суставах - врачи

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Медики из программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали о причинах боли в суставах. Как оказалось, одним из факторов, воздействующих на суставы, является незащищенный половой акт.

Дмитрий Шубин, дипломированный врач-невролог, отметил, что боли в суставах могут усугублять при трех условиях - лишний вес, курение и незащищенный секс. Как оказалось, через половой акт могут передаваться заболевания, которые агрессивно влияют на функционирование суставов. Елена Малышева отметила, что человеку, страдающему от боли в суставах, в первую очередь нужно заняться спортом.

Однако перед посещением тренажерного зала стоит обратиться к врачу, чтобы он проработал программу тренировок. Без подготовки спорт может оказать негативное влияние на суставы. Кроме того, стоит отказаться от вредных привычек и незащищенного секса.