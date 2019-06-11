Пиво убивает потенцию, но спасает от облысения после 40

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Врачи утверждают, что пиво негативно воздействует на мужские функции. Однако спрей из этого напитка способствует укреплению волос. Особенно это актуально после 40 лет, когда многие мужчины начинают испытывать и первые признаки облысения, и ухудшение функций сексуального характера.

Медики рекомендуют мужчинам, которые страдают от облысения, но не в критической стадии, для укрепления волос использовать пивной спрей. Это средство обладает большим количеством витамина группы В и активизирует процесс роста волосков. В спрей, помимо пива, стоит добавить эфирные масла, которые призваны пробуждать волосяные луковицы.

Однако у этого способа борьбы с облысением есть и другая сторона, более негативная. Многие мужчины не мыслят своей жизни без пива после работы или в компании друзей. Однако этот напиток негативно отражается на мужской силе. Дело в том, что химические компоненты в некачественном пиве буквально убивают потенцию. Медики советуют не злоупотреблять этим напитком, а лучше всего использовать его снаружи, а именно бороться с облысением после 40 лет.