Виагра больше не нужна: Одно яйцо в день повышает потенцию на 67 %

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Импотенция — не приговор и даже в 70 лет можно вести активную сексуальную жизнь.

Нередко проблемы с потенцией могут стать причиной разрушения семьи. По статистике, 35% мужчин России начинают ощущать проблемы в возрасте 30 лет и выше. Существует ряд психологических и физиологических факторов. Ко вторым относят: проблемы с сосудами, эндокринной системой и сахарный диабет.

В большинстве случаев сексологи назначают Виагру, которая не всегда выполняет поставленные задачи. Накануне медики провели исследование и выяснили, что одно яйцо в день повышает потенцию на 67%. Данный продукт поддерживает правильный гормональный фон, а за счёт группы витаминов А, В5 и В6 способен укреплять организм, в том числе и половую систему. По словам экспертов, если добавить к яйцам икру, то Виагра больше не нужна.

Как известно, существует 4 стадии возбуждения и в 80% случаев, таблетки помогают достигнуть только 3. К тому же препарат нельзя принимать женщинам и людям с выраженным атеросклерозом, которые также могут страдать от проблем с либидо. В случае с яйцами, такого противопоказания нет. По словам сексологов, такой способ отлично подойдёт для супружеских пар, у которых долгие годы не было интимной близости.

Кроме того, яйца являются полноценной едой, которая на 98% усваиваются организмом человека и не приводят к набору лишнего веса. По питательной ценности, одно яйцо заменяет 50 грамм мяса или стакан молока. В его состав входит 14% ежедневной необходимой нормы белка, что поможет не только нормализовать работу потенции, но и поправить общее здоровье организма.