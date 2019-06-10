Жёлтое лицо и язвы во рту - Названы неожиданные симптомы дефицита витамина В12

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Недостаток витамина может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Раннее выявление симптомов поможет предотвратить развитие болезни.

Витамин В12 является основным материалом для производства кровяных клеток и поддержания здоровья нервов. Продукты животного происхождения — лучший источник этого вещества. Однако не только из-за дефицита мяса возникает недостаток витамина: пернициозная анемия также ослабляет кровяные клетки организма.

Отсутствие этого микроэлемента может стать причиной проблем со зрением, памятью, координацией, сердцем, поэтому очень важно распознать симптомы заболевания на ранней стадии.

Медиками названы неожиданные признаки нехватки витамина. По словам специалистов, первым «звоночком» являются язвы во рту. «Сырые» пятна предупреждают человека о дефиците В12. Язва может «перерасти» в пузыри, которые будут приносить болезненные ощущения. Иногда пятна появляются вдоль края губы.

Врачи также назвали повышенную усталость, отдышку от простых действий, жёлтое лицо, учащённое сердцебиение, головные боли, бледную кожа, белые глаза и снижение аппетита важными симптомами болезни. Медики настоятельно рекомендуют при обнаружении этих признаков сразу же обратиться к специалисту, который пропишет правильный рацион и витаминные добавки.

По данным медиков, взрослым в возрасте от 19 до 64 лет требуется около 1,5 мг витамина В12 в день. Источником этого вещества являются яйца, молочные продукты, морепродукты, говяжья печень и обогащённые растительные напитки.