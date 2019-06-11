Избавит от боли животе – Названо неожиданное свойство домашнего лимонада

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Напиток поможет 40% россиян.

Панкреатит — это масштабная проблема 21 века, которой страдают даже дети. Проведя анализ ситуации, учёные обнаружили, как негативно влияет на организм человека сладкие газированные напитки. В 0,3 литрах продукта содержится от 16 ложек сахара, что превышает ежедневную норму вдвое. В процессе употребления напитка, поджелудочная железа начинает выделять инсулин с большей силой. Таким образом сахар попадает в кровь и запускается процесс воспаления органа.

Исследователи пришли к выводу, что не только алкоголь может стать причиной панкреатита. Газированные напитки употребляют дети и проведя параллели, учёные нашли, откуда растут корни данного недуга. Панкреатит может вызывать боли в животе, рвоту с примесью желчи, которая не приносит облегчения, сухость во рту, отрыжку, тошноту и икоту. Перечисленные симптомы могут быть характерны как для острой, так и для хронической формы заболевания.

Вылечить недуг можно только с помощью медикаментозного лечения. Однако, в ходе эксперимента было названо неожиданное свойство домашнего лимонада. Целебное «зелье» не только избавит от боли в животе, но и нормализует уровень сахара в крови. Для приготовления лимонада в домашних условиях подойдут любые ягоды, мята по желание и лимон. Любители сладкого могут добавить ложечку мёда, которая станет по мнению диетолог отличным дополнением.

Также в ходе исследования учёные обнаружили пагубное влияние магазинного йогурта и мороженого на поджелудочную железу. Негативное действие первого обусловлено наличием генно-модифицированных консервантов. Что касается мороженного, то в его состав входят эмульгаторы, стабилизаторы, красители и ароматизаторы, которые могут нанести вред почкам и печени.