Эликсир здоровья из витаминов - Названы «чистые» продукты, доступные летом

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Свежая рыба, ягоды и чай помогут почувствовать себя лучше. Богаты витаминами, не содержат опасных добавок, укрепляют иммунитет.

Лето — лучшее время для новых свершений, в частности, для того, чтобы уделить внимание здоровью. Если в другие времена года возможностей меньше, то летом нет числа витаминам, которые помогают укрепить иммунитет и предотвратить опасные заболевания. Названы «чистые» продукты, доступные летом, сомнений в качестве которых нет: ягоды, пойманная свежая рыба и чай из полезных трав.

Так, мы любим ягоды и знаем, что они полезны, но редко задумываемся об их назначении. Медики отмечают, что лесные дары богаты антиоксидантами и клетчаткой, витаминами С, К и марганцем. Являются пищей для мозга, снижают воспаления, препятствуют развитию возрастных заболеваний.

Второй эликсир здоровья из витаминов — свежая рыба. Её пользу нельзя недооценить: продукт благотворно влияет на организм человека из-за большого количества жирных кислот омега-3 и витамина D. Вещества помогают создавать мембраны возле каждой клетки, препятствуя их заражению, укрепляют иммунитет. Для того, чтобы получить эффект, необходимо 2-3 раза в неделю потреблять продукт.

И наконец, человек на 70% состоит из воды, поэтому должен постоянно пить — в летний период это актуально. Часто люди предпочитают чай в пакетиках, даже не подозревая, насколько это может быть вредно. Собранный своими руками чай может хорошо поправить здоровье. Среди наиболее полезных трав стоит отметить иван-чай, мяту, мелиссу. Врачи доказали, что это положительно сказывается на умственной работе и нервной системе.

Если есть возможность отправиться на природу, то стоит позаботиться о своём здоровье. Лето так недолго длится, но при этом является самым продуктивным сезоном в году. Не удивительно, поскольку только за три месяца мы можем максимально подкрепить свой организм полезными продуктами, зная, что в них нет химикатов и различных добавок.