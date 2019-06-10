Как не умереть молодым – Названы 3 обязательные меры для долголетия

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94 млн случаев смерти в молодом возрасте можно предотвратить, если снизить давление, исключить жиры и сократить потребления натрия.

Согласно исследованию, которое было проведено профессором Гарвардом Чаном, есть обязательные меры, которые действительно смогут продлить жизнь. По его словам, в настоящее время участились случаи смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди молодёжи. Поэтому возникает ожидаемый вопрос: как не умереть молодым.

Учёным и его коллегами были названы несколько простых, но важных способа для долголетия. По его расчётам, своевременное лечение слишком высокого кровяного давления способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Всё, что нужно, это лишь регулярно проходить обследование и знать, какое давление является нормой для конкретного человека.

Кроме того, отказ от транс-жиров — важное мероприятие в оздоровлении организма. Почти 15 миллионов ранних смертей происходят именно из-за неправильного питания, в частности, злоупотребления фастфудом, где содержится огромное количество транс-жиров.

Примечательно, что мужчин среди случаев преждевременной смерти больше. Эксперты объясняют это тем, что женщины чаще и охотнее следят за фигурой, а потому время от времени стараются нормализовать свой рацион, исключив неправильные продукты. Для долгой и здоровой жизни необходимо лишь свести к минимуму посещение ресторанов быстрого питания.

Снижение потребления натрия тоже очень важно и очень просто. Максимум — 2300 мг натрия в день, что составляет примерно 1 чайную ложку соли. При этом людям, страдающим диабетом, необходимо ещё более уменьшить его содержание в рационе — д о 1500 мг в день. Действия очень простые, уверены специалисты, но эффективные. По их словам, лёгкость и благодарность организма не заставят себя ждать.