Порция меньше - здоровье крепче? Диабет 2 типа можно лечить

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Уменьшение порции для людей, страдающих лишним весом, действительно может привести не только к уменьшению симптомов, но и к излечению от диабета 2 типа.

Специалисты выяснили, что лучше всего помогает улучшить состояние организма и сделать здоровье крепче правильное и сбалансированное питание. Но не все понимают, что это значит. Важно не лишать себя всего подряд и сидеть на жёсткой диете. Необходимо ограничивать калории, если страдаете лишним весом. Лучше всего это можно сделать, если порция будет меньше.

Диабет 2 типа действительно можно лечить. Медиками были зафиксированы случаи, когда от диабета излечивались с помощью самой обычной потери веса. Лишние килограммы способствуют скачкам сахара в крови. При этом интересно, что более велик шанс заболеть диабетом у тех, чья фигура имеет «яблочный» тип. Меньше всего вероятность у людей с фигурой типа «груша». Ведь избыточный вес собирается на бёдрах.

Диетологи привели несколько примеров. Так, риса можно положить в тарелку 2 столовых ложки с горкой. Картофель должен быть равен по размеру компьютерной мыши. Необходимое количество хлопьев на завтрак или макарон можно измерить тремя столовыми ложками. Молоко – один стакан, а сыр – размером со спичечный коробок. Эксперты отметили, что это количество среднее, поэтому стоит проконсультироваться с врачом, чтобы оно не было чрезмерным или недостаточным.

Диабет 2 типа – заболевание, которое вызвано аномально высоким уровнем сахара в крови. Причиной может быть либо недостаток в выработке инсулина, либо естественная устойчивость организма к воздействию этого гормона. Диабет 2 типа очень важно лечить и контролировать его прогрессирование. Иначе он может вылиться в проблемы с сердцем, сосудами, почками и зрением.