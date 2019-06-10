Лишний вес уйдёт легко — Диетологи дали советы по питанию для мужчин за 50

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Применяя их на практике мужчины могут значительно улучшить качество жизни и избежать серьёзных проблем со здоровьем.

Лишний вес в любом возрасте вызывает осложнения, но после 50 лет он существенно увеличивает нагрузку на сердце, вызывает инфаркты и инсульты. В этом возрасте наблюдается замедление обменных процессов, поэтому даже те люди, которые всю жизнь были стройными, после 50 могут набрать вес.

Диетологи из США недавно дали советы по питанию для мужчин за 50, они уверяют, что следуя им лишний вес уйдёт легко. В пример они приводят 58 летнего жителя Америки, который сбросил более 20 кг следую их принципам питания.

Первая рекомендация это перестать есть много и всё подряд. Этот казалось-бы простой совет помог мужчине за короткий срок сбросить более 3 кг.

Далее следует добавить с вою жизнь физические нагрузки. Можно тренироваться в тренажёрном зале,но это не обязательно. Главное вести более активный образ жизни, чем вы имели до этого. Можно следовать рекомендациям специалистов и проходить 10 тысяч шагов в день или заняться плаваньем, йогой, а возможно просто завести небольшой огород. Но перед тем, как увеличить физические нагрузи нужно убедиться, что нет противопоказаний. Для этого нужно провести полное медицинское обследование.

Следующая рекомендация это добавить в рацион цельнозерновые продукты. Также диетологи рекомендуют отказаться от употребления красного мяса, заменив его курицей и рыбой. Но даже эти продукты можно есть 3-4 раза в неделю. Остальной рацион должны составлять овощи, зелень, фрукты и злаки. Применяя все рекомендации на практике мужчины могут значительно улучшить качество жизни и избежать серьёзных проблем со здоровьем.