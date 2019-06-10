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Женщина должна не покупать Виагру или жаловаться на неспособность мужа в постели, а правильно составить меню.

Проблемы между мужчиной и женщиной в интимном плане замалчиваются или же выставляются напоказ с насмешками и даже издёвками, со стороны дамы. Опытные представительницы слабого пола утверждают, что наладить интим поможет только реакция женщины на отсутствие эрекции у мужчины. Решение проблемы состоит в правильном подходе и поддержке «неспособного» партнёра. Исторически сложилось, что потенция может физиологически подниматься и падать. Эксперты говорят, что медикаментозное решение вопроса не всегда правильно, ведь это ситуационный выход, который может сделать из мужчины только зависимого от аптеки и разочарованного в себе. Названы суперпродукты для здоровой потенции. При этом эксперты настаивают, что быстрого результата ждать не стоит, важно соблюдать систематичность и психологическую поддержку. Чтобы мужчина вновь почувствовал себя «в строю» нужно разработать меню на основании «эрективных» продуктов. Морепродукты (креветки, устрицы, мидии, морская жирная рыба) должны быть в меню мужчины ежедневно, говорят эксперты.

Кроме влияния на здоровье и оптимизацию иммунитета, морское меню очищает организм от холестерина, укрепляет здоровье и даже продлевает жизнь. Следующий суперпродукт – орехи. Есть их стоит несколько раз в неделю и они хорошо помогают перекусить. Полезные свойства орехов отражаются на мыслительных процессах, и кроме оптимизации половой функции мужчин помогают держать тело в форме. Также в меню стоит включить специи-афродизиаки, говорит эксперт. Базилик, ваниль, корица, майоран не только поспособствуют приятным ощущениям от пищи и повысят аппетит, но и положительно повлияют на сердце, почки и даже кишечник. Также следует в блюда добавлять чеснок, петрушку. Это не просто пряности, а уникальные продукты – заменители Виагры. Таким образом, женщины могут сами сделать своего мужчину «неспособным» или же возродить в нём силу, желание и получать удовольствие вместе.