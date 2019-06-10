«Словно в 18»: Сексологи назвали 5 способов поднять либидо

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Психологи уверены в том, что с годами секс становится только ярче.

Но со временем занятие любовью могу постепенно сойти на ноль из-за снижения либидо. Причин снижения желания несколько: возрастные изменения, заниженная самооценка, медицинские показания, стресс или же предыдущий отрицательный опыт.

Но благодаря долгим исследованиям учёных и сексологов, было выявлено пять действенных способов, создающих ощущение словно вам снова по 18 лет.

Первым способом, задающим драйв в постели, является смена обстановки и внесение изменений в половую жизнь. Специалисты рекомендуют «пробовать» новые места для уединения, а также практиковать различные позы. В совокупности это даст новые ощущения, при этом раскрепостив вас.

Второй способ считается самым вкусным, так как врачи убеждены в том, что тёмный шоколад является мощнейшим афродизиаком. За счёт того, что какао содержит аминокислоты, оно вырабатывает «гормон радости» серотонин, отвечающий за нормальное функционирование либидо.

Третьим способом считается добавление в рацион корня женьшеня, который также получил звание афродизиака. Корень способствует кровообращению, нормализуя потенцию, повышая сексуальное желание, а также снимает усталость и головную боль.

Четвёртый способ – бокал красного вина, способного немного расслабить партнёров. Но этот способ необходимо применять с осторожностью, вовремя остановившись и перебравшись в постель. Перебор с алкоголем может грозить проблемой с эрекцией и получением оргазма.

Пятым способом стал спорт. Регулярные силовые тренировки являются мощным возбудителем либидо за счёт выброса эндорфинов. Спортивный зал, фитнес, йога и кардио отлично подойдут для повышения желания в паре.