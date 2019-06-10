Сосиски и колбаса вызывают рак груди – Учёные

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Также в список «опасных» продуктов попали сахар, алкоголь и жирная переработанная пища.

Рак молочной железы это один из наиболее распространённых видов онкологии у женщин. Учёные из Университета Техаса попытались выяснить, какие продукты повышают риск развития этого опасного недуга.

В результате исследования они выявили ряд продуктов, которые вызывают рак груди, и от которых стоит отказаться представительницам прекрасного пола.

Особенно опасно переработанное красное мясо. Именно из него делаются сосиски и колбаса. Это мясо, как уже известно, является источником многих недугов при злоупотреблении. В переработанном виде это мясо ещё опаснее, не учитывая сомнительное качество большинства колбасных изделий. Копчение и вяление часто применяется на мясе не первой свежести, что может только усугубить эффект.

Также не в последнюю очередь девушкам необходимо сократить потребление или отказаться от сахара и алкоголя. Первый содержится не только в сладостях, но также в газированных и энергетических напитках, соках, кетчупах, майонезе.

Что касается спиртного, то он способствует повышению уровня эстрогена. Это провоцирует повреждение ДНК клеток, которые начинают неконтролируемо делиться, что и приводит к возникновению новообразований в теле женщины.

Также женщинам нужно ограничить употребление жиров. Это касается и других переработанных продуктов, не только сосико и колбас. Лучше вовсе отказаться от бургеров, картофеля фри и продуктов быстрого приготовления.