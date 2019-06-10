У вас одышка? Врачи назвали скрытый симптом рака легких

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На данное явление люди напрасно не обращают внимания, говорят специалисты.

Рак легких – наиболее распространенный вид рака в мире. От таких раковых образований ежегодно умирают 2 миллиона человек. Врачи бьют тревогу, а ученые разрабатывают новейшие средства противодействия и профилактики. Но пока они работают, в мире есть миллионы людей, которым уже сейчас нужна помощь и консультация. Врачи рассказали о скрытном и опасном симптоме рака легких – одышке.

Данный признак врачи назвали опасным именно потому, что он скрытый. Люди могут жить многие годы без малейшего подозрения на какие-либо отклонения. Но врачи уверены, что в данном случае человеку стоит внимательно присмотреться к своему организму.

Чаще всего такая одышка сопровождается легочной недостаточностью, проблемами с сердечным ритмом, болью в груди. Все это свидетельствует о наличии злокачественной опухоли. Отмечается, что если данные симптомы у пациента ярковыроженные, то рак может быть уже во второй или третьей стадии. Одышка связана с большим выпадением целых долей легких из дыхательного процесса. Из-за этого легким сложнее вдыхать воздух, а его количество сокращается.

Чтобы обезопасить и предостеречь организм от рака, врачи советуют избегать воздействия ультрафиолетовых и ионизирующих излучений, уменьшить воздействие химических канцерогенов (табачный дым, асбест, афлатоксины). Для рака легких основным фактором развития является употребление табака и алкоголя, нездоровое питание и отсутствие физической активности.

Врачи заявляют, что можно предотвратить до 50% раковых образований, если избегать данных факторов риска. При раннем обнаружении и соответствующем присмотре врачей существует высокая вероятность излечиться от данного недуга. Если у вас есть подозрения на какие-либо отклонения, немедленно обратитесь за консультацией к специалисту, просят врачи.