«Спи, ешь и качайся». Врачи назвали способы сохранить потенцию до старости

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Приём таблеток, вредные привычки, плохая экология и стрессы – всё это подрывает половое здоровье мужчины, не давая сохранить его до зрелого возраста в рабочем состоянии.

Естественно, что с годами количество тестостерона постепенно снижается. Но 30% мужчин всё же способны сохранить хорошую потенцию и до 70 лет.

На этот счёт врачи однозначно говорят о том, что сексуальное влечение в зрелом и пожилом возрасте можно сохранить благодаря хорошему сну, здоровому рациону питания и достаточного количества физической активности.

Сон взрослого мужчины должен составлять не менее 7 часов в день. Чтобы он был крепче, перед сном необходимо проветривать комнату. Также важна и температура, в которой он должен спать. Она варьироваться в пределах 18-20 градусов по Цельсию.

Благодаря здоровому и сбалансированному рациону, мужчина не только сохранит свою потенцию в норме, но и улучшит свои репродуктивные способности, а также повысит либидо. Этому способствуют морепродукты, зелень, орехи и зерновое кофе в умеренном количестве. Все эти продукты должны составлять каждодневный рацион мужчины.

Физическая активность занятие спортом повышают главный мужской гормон тестостерон, отвечающий за потенцию, количество семенной жидкости и активности сперматозоидов. К тому же, спорт отражаются и внешне, что даёт не только физическую силу, но и привлекательность.

"Спи, ешь и качайся" - именно эти мероприятия укрепляют общее здоровье мужчины, тем самым не давая угаснуть половой активность, не смотря на возраст.

Но приём алкоголя и наркотиков, курение либо затяжное лечение антибиотиками и стрессы в любом возрасте начинают влиять на потенцию, ухудшая её. Вредные привычки усиливают процесс угасания половой активности, сводя её к минимуму. Обычно такие мужчины полностью теряют здоровую эрекцию к 45 годам.