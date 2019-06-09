Убивают натуральную Виагру: Китайцы массово используют морских коньков для повышения потенции

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С надеждой на хороший интим самая численная нация истребляет особый вид животных, не задумываясь об этом.

В Гонконге есть район, в котором каждый мужчина одной покупкой может порадовать и себя и свою вторую половинку. Что это? Ответ прост природный афродизиак – морской конёк. Считается, что в китайской медицине морские коньки обладают свойствами Виагры. Гонконг является крупнейшим в мире торговым центром для «сушёных» животных. Сара Фостер, руководитель программы Project Seahorse в Университете Британской Колумбии в Канаде, сказала, что анализ данных о мировой торговле показывает, что Гонконг был ответственен за приблизительно две трети всего импорта морских коньков с 2004 по 2017 год. Всемирный фонд дикой природы сообщил, что Их популярность как лекарства также стимулирует продажи в Китае, Тайване и Индонезии.

Пока никто не знает, сколько морских коньков осталось в мире, эксперты говорят, что они находятся под угрозой. Фостер сказал, что около 37 миллионов морских коньков вылавливаются в дикой природе каждый год. И, несмотря на правила, разработанные для их защиты, контрабанда процветает.

Согласно проекту Seahorse, исследования, проведенные по всему миру, показывают, что популяции, по крайней мере 11 видов, сократились на 30-50% за последние 15 лет. Статистику связывают с тем, что морские коньки были впервые упомянуты в китайской медицинской литературе в 700 году н.э., но их использование, вероятно, восходит гораздо дальше, сказал Лисинг Лао, директор Школы китайской медицины при Университете Гонконга.

«Согласно теории китайской медицины, морской конек питает… и дает организму больше энергии», - сказал он.

По его словам, сушёные морские коньки, смешанные с травами и вареные в виде чая, чаще всего используются для лечения астмы и мужской сексуальной дисфункции, включая импотенцию и преждевременную эякуляцию. Таким образом, китайцы массово используют морских коньков для повышения потенции и массово убивают натуральную Виагру.