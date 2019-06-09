Витамин D уничтожит туберкулёз – медики

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Вешенки насыщают организм витамином, который активирует формирования антимикробных соединений. Научиться готовить грибы с пользой можно в короткие сроки.

Ежегодно от туберкулёза умирает около 1,6 млн человек. Это заболевание является наиболее смертоносным в странах с низким уровнем медицины. Новые исследования показали, что всем известные вешенки имеют в составе витамин D, который способен улучшить иммунитет против инфекции.

Доктор университета Хоэнхайм в Германии Тибебе Селассие Кефли рассказал, что избавиться от туберкулёза становится все сложнее. Заболевание «создало» лекарственно-устойчивые штаммы, которые поддерживают препараты первого ряда. Солнечные грибы имеют в своём составе витамин D, который уничтожит вирус в организме.

По словам учёного, вешенки являются идеальным решением для стран с низким уровнем медицины. Грибы можно легко распределить и вводить безопасным, недорогим и простым в использовании способом.

Медики отметили, что витамин D активирует организм для формирования антимикробных соединений, которые воздействуют на бактериальное ядро туберкулёза. По словам специалистов, солнечное излучение также повышает уровень витамина, однако для борьбы с болезнью нужен постоянный баланс D-вещества.

Исследователи решили использовать вешенки, потому что они являются максимально доступным источником витамина, который к тому же легко усваивается организмом. Эти грибы несут ценность только после взаимодействия с солнечным светом. Медики заявили, что научить людей облучать вешенки перед приготовлением можно будет за короткий период времени.

Специалисты продолжают исследования грибов, которые помогут извлечь большее количество витамина D.