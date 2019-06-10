Учёные заявили об опасных симптомах покалывания в пальцах

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Это выражается недостатком витамина В12 и приводит к аутоиммунным заболеваниям, на которые указывают наши руки.

Как известно, полноценное питание является залогом здоровья организма. Но, сокращая потребление определенных продуктов, важно не лишить себя необходимых витаминов. Исследователи подчеркивают, что недостаток витаминов может не только снизить вашу выносливость, но и привести к серьёзным заболеваниям.

Так, витамин B12 необходим для полноценной генерации клеток крови и функционирования нейронов. Соответственно, дефицит этого элемента может привести к неврологическим расстройствам. Ученые заявили об опасных симптомах покалывания в пальцах, которые свидетельствуют о недостатке витаминов.

Так, недостаток витамина часто приводит к развитию пернициозной анемии. Это заболевание, которое характеризуется разрушением здоровых клеток крови собственным иммунитетом. У этой болезни несколько симптомов, которые заключены в конечностях. Так, в пальцах может проявляться покалывание. При этом чувствительность ног и рук незначительно упадет. Также анемию сопровождает депрессия и раздражительность, помноженная на нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата.

Врачи напоминают, что дневная доза витамина B12 составляет 2,4 мкг. При этом 100 грамм тушеной говяжьей печени содержит 70 мкг витамина, а консервированные сардины в масле обладают запасом в 8,9 мкг витамина B12.