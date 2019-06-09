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Мясо ягнёнка, сардины и обогащённые дрожжи нужно включить в свой рацион. Больше всего в витамине B12 нуждаются «веганы» и диабетики.

Витамин B12 является необходимым элементом хорошего самочувствия, но не все знают, какие продукты необходимо включить в свой рацион, чтобы здоровье не хромало. Экспертами названы 5 продуктов, повышающие уровень витамина В12 в крови. К ним стоит отнести такие как мясо ягнёнка, моллюски, тунец, сардины и обогащённые дрожжи.

Например, мясо ягнёнка является наиболее полезным, поскольку содержит большее количество витамина В12, чем говядина. Также в данном продукте много меди, селена и витамина В2. Это мясо стоит потреблять систематически, эксперты отмечают его волшебное воздействие на организм.

Что касается моллюсков и тунца, то в них, помимо высокой концентрации витамина В12, можно обнаружить постный белок. Также в продуктах были обнаружены антиоксиданты, фосфор и витамины А и В3. Если говорить о сардинах, то они богаты кальцием и железом, благотворно влияют на сердце. И наконец стоит сказать о дрожжах, которые содержат различные минералы, созданные синтетически, поэтому подходят для «веганов».

Стоит отметить, что недостаточное количество витамина В12 ведёт к проблемам со здоровьем. Так люди начинают быстро уставать, испытывают слабость, появляются проблемы с памятью. Среди основных симптомов: резкое снижение веса, потеря аппетита и головные боли. Мы не всегда можем сразу понять, что именно нас тревожит, но, зная о таких признаках, стоит в срочном порядке обратиться к врачу.

Кстати говоря, медики отмечают людей, которые больше остальных нуждаются в витамине В12. Согласно имеющимся данным, за потреблением вышеперечисленных продуктов пристально нужно наблюдать, если придерживаетесь вегетарианской диеты или потребляете алкоголь, а также при наличие диабета и после 50 лет.