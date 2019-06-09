Сегодня, 17:28

Определенный род деятельности может повлиять на половую жизнь мужчины — вплоть до потери «мужской силы».

К сожалению, человеческий организм подвержен старению: с возрастом физические нагрузки даются труднее, а умственному труду мешает потеря концентрации. Также для представителей сильного пола актуален вопрос «мужской силы», которая активно иссякает после 30 лет. На этот процесс влияет образ жизни и питание. Ввиду того, что график современного мужчины зависит от работы, условия труда оказывают первостепенное влияние на здоровье. Так, исследователями из Манчестерского университета названы профессии, негативно влияющие на потенцию.

Несмотря на то, что офисная работа считается самой комфортной, мужчины занятые в подобных областях, подвергают риску свою половую систему. С одной стороны, представители подобных профессий работают в тепле и комфорте. Но есть и обратная сторона — психологический дискомфорт и постоянные стрессы, которые снижают половое влечение. А отсутствие нагрузок и сидячий режим приводят к нарушению кровообращения в малом тазе, что является катализатором импотенции.

Также в «группу риска» попадают военные. Несмотря на то, что служба в армии и силовых структурах требует крепкого здоровья, психологические аспекты мешают реализовать это в семейной жизни. Недостаток времени, частые стрессы и нахождение в мужском коллективе могут привести к так называемой «импотенции моряка». Это состояние характеризуется отсутствием интереса к противоположному полу, и деградации коммуникативных навыков.

Не менее важно обращать внимание на мужское здоровье и представителям рабочих профессий. Эта работа предполагает изнурительный труд и тяжелые нагрузки, который не оставляют сил для половых отношений. Более того, работа на предприятиях тяжелой промышленности может привести к регулярному отравлению организма опасными ядами, которые ускорят приближение потенции.