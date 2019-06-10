Тупеет каждый пятый: Ученые обнаружили патологии из-за недостатка сна у студентов

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Психические расстройства и нарушение выработки гормонов возникают при регулярном недосыпании.

Из-за недостатка сна у студентов, особенно совмещающих учебу с серьезными физическими нагрузками, возникают психические отклонения. Ученые из США обнаружили патологии, которые стали следствием некачественного отдыха и недосыпания (контрольная группа студентов спала менее 7 часов в темное время суток).

Исследователи проанализировали психическое здоровье более 100 тысяч студентов, в том числе тех, кто совмещал учебу с тренировками. За группой наблюдали несколько месяцев, но за эталон взяли последние 30 дней. За достаточное значение было принято количество часов сна, после которого человек просыпался бодрым и отдохнувшим. В среднем, значение составило 8 часов.

Эксперимент показал, что сон менее 7 часов, способен вызвать различные патологии, в том числе, психического характера. 21% страдали от подавленного настроения, 24% чувствовали безнадежность, бессилие противостоять внешним факторам и гнев, 25% не могли избавиться от тревожности, а 28% оказались неспособны решать функциональные задачи и выстраивать логические цепочки. Если обобщить все данные, то любая из перечисленных проблем может возникнуть с вероятностью 20%, то есть из-за недостатка сна фактически тупеет каждый пятый студент, и чем выше будет физическая нагрузка, тем выше будет общий показатель.