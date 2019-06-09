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Молодильным яблоком оказалась малина. Она существенно замедляет внешние признаки старения.

Главная мечта человечества вечная жизнь, но если спросить любую женщину, то вечной жизни она предпочтет вечную молодость. К сожалению, современные технологии пока не способны в полной мере удовлетворить потребности женщин в сохранении молодости и красоты, а некоторые методы омоложения могут привести к уродствам и даже смерти. К ним относятся и пластическая хирургия и различные уколы красоты, большинство из которых содержит сильнодействующие яды. Но теперь можно смело сказать: ботокс на помойку!

Ученые нашли натуральный источник вечной молодости. Малина обладает чудесными свойствами и может если не вернуть молодость кожи, то по крайней мере сохранить ее на длительное время. Малина, как оказалось, содержит целый ряд витаминов и полезных веществ, которые прекрасно омолаживают клетки организма и в частности сердечно-сосудистой системы. Ее используют не только в профилактических, но и в лечебных целях. Она способствуют регенерации клеток и чистит сосуды, что в свою очередь помогает доставлять полезные вещества в клетки. Эксперты изучили рацион питания группы людей и отметили, что те, кто ест малину, намного реже страдают атеросклерозом, болезнями сердца и повышенным давлением. Как и любое сильнодействующее вещество у малины есть несколько противопоказаний. Высокий уровень фруктозы в малине вреден для диабетиков. Им тоже можно есть малину, но нужно внимательно следить за количеством, чтобы уровень сахара оставался в допустимых пределах.