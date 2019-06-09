Береги потенцию смолоду: Названы 3 главных продукта для «мужской силы»

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Специальная диета позволит сохранить здоровье простаты и продлить период мужской активности.

Мужской организм, к сожалению, подвластен времени — к 30 годам половые функции начинают угасать. Этот процесс нельзя обратить, но специальная диета позволит значительно замедлить старение отдельных систем организма. Перефразируя выражение — «Береги потенцию смолоду», диетологами были названы 3 главных продукта для «мужской силы».

По мнению исследователей британского Центра здоровья, красный виноград является основой мужской способности к оплодотворению. Расвератрол, защищающий кожицу винограда от бактерий, способен увеличить активность детородных белков. Более того, генерацию спермы улучшает количество расвератрола, содержащееся в нескольких виноградинах.

Повлиять на мужские гормоны поможет рыба. В частности, тунец, богатый витамином D, может обеспечить выработку 90% от нормы мужского гормона — тестостерона. Кроме того, микроэлементы тунца благотворно влияют на молекулы ДНК, что обеспечивает здоровое потомство.

Не стоит забывать о кровеносной системе, от здоровья которой зависит потенция. Так, холестерин забивает сосуды, ухудшая ток крови. Чтобы избежать этого, замените животные жиры растительными. Авокадо может стать богатым источником «правильных» жиров и витаминов.