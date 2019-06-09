Омега-3 как сильнейший афродизиак – врачи

Сегодня, 11:18

Качество интимной жизни напрямую зависит от питания, считают эксперты.

Благодаря определённому рациону пара может повысить общее либидо, разбудив в себе мощное сексуальное желание.

При возникновении половых проблем в паре, врачи рекомендуют проводить терапию самым мощным афродизиаком как для мужчин, так и для женщин – Омега-3.

Влияние жирных кислот на организм женщины выражается в повышенном влечении к партнёру, а также усилении оргазма. Как приятное дополнение она получает свежий румянец, прилив сил и энергии.

В отношении мужчин Омега работает в нескольких направлениях, способных не только повысить потенцию, но и избежать распространённой болезни простаты, перерастающей в онкологию.

Жирные кислоты повышают качество спермы, улучшают приток кровообращения к половому органу мужчины, усиливая эрекцию. Также Омега борется с мужским и женским бесплодием.

Современное общество давно отошло от принятия рыбьего жира в натуральной форме. На данный момент Омега выходит в капсулах, которую достаточно запить водой. Но не стоит забывать и о том, что жирные кислоты содержатся и в обычных продуктах, а именно в рыбе, икре, мидиях и крабовом мясе. Также их можно найти в авокадо, льняном и кунжутном масле, макадамия, кешью и фисташках грецких орехах, в какао и горьком шоколаде свыше 70%.

Благодаря такому изобилию источников Омеги, профилактику проблем половой жизни можно проводить за романтическим ужином.