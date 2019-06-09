Частое мытье рук приводит к снижению иммунитета

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Шелушение и зуд на руках - первый признак злоупотребления дезинфекцией рук, объясняют эксперты.

С самого детства людей приучают к гигиене. Мытьё рук является основой этих правил – перед едой, после улицы, игры с животными, уборки и туалета. Всё это необходимо для уничтожения опасных бактерий, скапливающихся на наших руках за короткий промежуток времени.

Однако современные учёные считают иначе. Они уверены в том, что частое мытьё рук приводит к снижению способности иммунитета самостоятельной борьбы с бактериями.

Злоупотребление дезинфекцией рук ведёт к гибели полезных бактерий человека. У взрослых это влечёт за собой неприятные последствия в виде сухости, шелушения рук и общего подрыва иммунной системы.

Но, к сожалению, дети хуже переносят изменения иммунной системы. Они начинают часто болеть из-за того, что иммунитет попросту не справляется с нагрузкой и наплывом вирусов, так как большая часть полезных бактерий погибла.

Дерматологи сообщают о том, что проблемы иммунитета, а также сухости и шелушения рук связаны с тем, что большинство людей имеют неправильное представление о мытье рук, тем самым подвергая не только своё, но и детское здоровье. Ухудшая природную сопротивляемость наших бактерий внешним, человек влечёт за собой множество проблем со здоровьем.

Также эксперты уверены в том, что антибактериальное мыло абсолютно не отличается от обыкновенного, а является лишь маркетинговым ходом. Именно поэтому необходимо смотреть на состав приобретаемого средства.