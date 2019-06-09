«Есть и не толстеть»: Диетологи вывели идеальную формулу похудения

Сегодня, 06:05

Специалисты утверждают, что только регулярность новых привычек позволит держать себя в форме круглый год.

Несомненно, что путь к стройной фигуре является делом кропотливым и требующим усилий, ведь наукой до сих пор не создана та самая «волшебная пилюля», способная по щелчку пальца «похудеть» в нужных местах.

Но существует проверенный многолетний опыт, позволяющий сжигать лишний жир. Самое важное, что необходимо сделать – это создать дефицит калорий. Проще говоря, чтобы человек начал худеть, он должен тратить больше калорий, чем потреблять.

Правильный дефицит калорий состоит из питания и физической активности. Именно такая взаимодополняющая комбинация позволяет правильно худеть, не подрывая ваше здоровье.

В питании очень важно заранее составить рацион. Не стоит переходить на строгое правильное питание, так как оно может повлечь за собой дальнейшие расстройства пищевого поведения. Достаточно исключить из своего рациона жирную пищу, различные соусы и майонезы, имеющие в своём составе компоненты, вызывающие ещё больший аппетит. Также необходимо убрать покупные десерты и конфеты, имеющие большое количество сахара и пальмового масла.

Всему этому можно найти отличную альтернативу в виде мяса или рыбы на гриле или антипригарной сковороде, а также в приготовлении домашних соусов на основе натурального йогурта, соли и чеснока. Сладкое легко заменяется на домашнюю выпечку из отрубей, овсяной, ржаной и рисовой муки. К тому же, дома можно сделать конфеты, которые никак не смогут «навредить» фигуре. Обычно в их состав входит какао, финики, чернослив, курага, кокосовая стружка и орехи. Также любителям шоколада диетологи рекомендуют потреблять около 20 грамм горького шоколада от 70%.

При похудении физическая активность служит не только дополнительным источником растраты калорий, но и помогает держать тело и мышцы в тонусе, не давая коже обвиснуть. Физическую активность можно повысить регулярными пробежками и велопрогулками, а также кардио и силовыми тренировками 3 раза в неделю.

Но чтобы сохранить результат от похудения, не нужно относится к вышеперечисленному как к временной мере. Как только вы вернётесь к привычному образу жизни, где будет вредная пища и отсутствие спорта – все сброшенные килограммы вернуться.

Именно поэтому сбалансированное питание и нагрузки должны стать частью вашей жизни. Ведь это не только стройность, но и здоровье. А для поддержания веса в норме стоит повысить калорийность либо снизить количество кардио