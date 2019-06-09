Рота, подъём! Чеснок повышает потенцию после 50 лет

Сегодня, 03:10

Врачи установили это после многих лет исследований.

Ни для кого не секрет, что спустя некоторое время у мужчин происходит спад сексуальной активности. Постепенное снижение либидо ведет к невозможности совершить половой акт. Эту проблему стараются решить или предотвратить абсолютно все мужчины, особенно после 50 лет. Ученые рассказали, какой продукт буквально по команде «Рота, подъем!» поднимает мужской половой орган.

Чеснок – продукт, который не у всех ассоциируется с сексуальной активность. Но ученые уверяют, что именно он лучше всего влияет на потенцию. Регулярное употребление данного растения благотворно влияет на мужской организм, повышая либидо и активизируя кровоток в половым органам. Действие чеснока не зависит от возраста: абсолютно всем мужчинам он пойдет на пользу. Но особенно эффективно он проявляет себя у мужчин преклонного возраста.

Чеснок омолаживает и очищает кровеносные сосуды, растворяет холестериновые бляшки. Помимо этого, чеснок увеличивает объем и качество семенной жидкости, повышает влечение к противоположному полу. Чеснок также является отличным средством для профилактики мужского бесплодия.

Существует также несколько способов употребления чеснока, помимо традиционного. Первый способ: в кухонном блендере измельчается яблоко, морковка, чеснок и столовая ложка меда. Данная смесь хранится в холодильнике и употребляется небольшими порциями утром и вечером. Второй способ: смешать корни родиолы розовой, плоды шиповника, кашицу отварного чеснока и истолченные ядра грецкого ореха. Каждый ингредиент в пропорциях примерно по 50-100 гм. Употреблять два раза в день – на завтрак и обед.

Врачи отмечают, что чеснок можно есть не каждому. Он не рекомендуется мужчинам с болезнями пищевого тракта (язва, панкреатит, холецистит и др.).