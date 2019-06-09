Медики ошибались! Белое мясо не безопаснее красного

Сегодня, 04:00

Употребление красного и белого мяса оказывает одинаково негативное влияние на уровень холестерина в крови.

Биологи опровергли распространённый миф и сообщили, что белое мясо не безопаснее красного. Долгие годы специалисты призывали людей отказаться от употребления красного мяса и перейти на «диетическую» куриную грудку. Однако последние научные труды показали, что медики ошибались.

Специалисты детской больницы Оклендского научно-исследовательского института провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за здоровыми мужчинами и женщинами в возрасте от 21 до 65 лет. Участники получили экспериментальные планы питания, которые заменяли красное мясо на белое, или не мясные источники белка и соблюдали диету в течение четырех недель. В промежутках между экспериментами люди находились в своём обычном рационе. Для каждой экспериментальной диеты отбирали образцы крови для анализа липидов плазмы, частиц липопротеинов, аполипопротеинов и уровня глюкозы. Были измерены масса тела, кровяное давление, окружность бедер и талии.

Эксперимент показал, что концентрация холестерина, получаемого из белого мяса практически равна уровню красного. Исследователи были поражены таким результатом. Учёные сообщили, что наименее опасные белки содержатся в овощах, бобовых и грибах.

По мнению Рональда Краусса, доктора медицинских наук, старшего автора исследования, результаты исследования показывают, что современные диеты, ограничивающие употребление красного мяса, должны базироваться только на изменениях уровня холестерина. Прочие эффекты потребления красного мяса могут способствовать развитию сердечных заболеваний, и они должны быть изучены более подробно, в целях улучшения здоровья.

Результаты подтверждают полезность вегетарианских диет, для снижения уровня холестерина и риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.