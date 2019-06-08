Выкинуть покупные продукты! Популярная еда массово «рождает» аллергиков — учёные

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Фабрики экономят на полезных компонентах, заменяя дешёвыми аналогами. Количество заболеваний из-за неправильного питания растёт.

Вопрос питания является одним из самых актуальных. Люди редко следят за тем, что они потребляют, но не все продукты можно назвать съедобными. Одни ведут к ожирению, другие вызывают проблемы сердца, печени, кровеносных сосудов.

На этот раз учёные выяснили, что есть ещё одна проблема — популярная еда массово «рождает» аллергиков. Они пытались выяснить, с чем связана такая статистика, в итоге пришли к выводу, что исключение из рациона переработанных продуктов приводит к улучшению самочувствия.

Было проведено исследование, в котором участвовали 61 ребёнок от 6 до 12 лет. Результаты показали, что существует связь между потреблением нездоровой пищи и предрасположенностью к аллергии. С каждым годом показатели растут, в некоторых странах уже достигают 10%.

В свете этого учёные советуют выкинуть покупные продукты. Дело в том, что в пищевой промышленности в огромном количестве используются добавки, которые негативно сказываются на здоровье человека. Например, ранее было доказано, что человек набирает вес не из-за мучных изделий, а веществ, которые там содержатся.

Аллергия является более сложным вопросом, поскольку нельзя предвидеть, как организм отреагирует — то, что можем наблюдать, только последствия. Учёные отмечают, что важно исключить продукты, качество которых вызывает сомнение — они должны быть натуральными или хотя бы содержать минимальное количество добавок.

Эксперты уверены, что данное исследование поможет открыть глаза людей на пищевую промышленность — фабрики пытаются заработать, используя более дешёвые компоненты. Но в здоровье нужно вкладываться и покупать качественную продукцию. Есть вероятность, что в дальнейшем наше общество к этому придёт, но пока каждый пытается урвать кусок побольше.